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17:13, 5 февраля 2023Экономика

Ситуацию с электроэнергией в одной европейской стране оценили

Аналитик Юшков заявил, что Швеция не испытывает серьезных проблем с электроэнергией

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Заявление представителя оператора электросетей Швеции о возможном дефиците электроэнергии в стране — это попытка получить дополнительные инвестиции для себя. Говорить о серьезных проблемах с электроэнергией в Швеции не приходится, заявил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Электроэнергия в Швеции

Ранее представитель оператора электросетей Svenska kraftnat Маттиас Йонссон заявил, что уже с 2027 года в Швеции может возникнуть дефицит электроэнергии.

Применительно к Швеции подобные заявления можно рассматривать как некий лоббизм дальнейшего субсидирования, в том числе государственных инвестиций на строительство возобновляемой энергетики

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

«Швеция самодостаточна по электроэнергии. В стране большая выработка на гидростанциях. И в целом Швеция не так уж много и потребляет», — сообщил Юшков.

Аналитик отметил, что из заявления представителя оператора электросетей может сложиться впечатление, что в Швеции огромными темпами растет промышленное потребление электроэнергии, поэтому у них начинается дефицит.

«Но по всей Европе мы, наоборот, видим тенденцию деиндустриализации, то есть уменьшения потребления энергии в промышленном секторе. Поэтому тут речь может идти только о том, что даже при нынешнем объеме потребления энергии в Швеции нужно будет отказываться от ископаемых источников энергии: оставлять только возобновляемую энергетику, прежде всего ветряки, гидроэнергетику и атомные станции», — объяснил он.

Больших промышленных потребителей электроэнергии в Швеции не появляется, поэтому говорить о том, что дефицит возрастает из-за этого, не приходится. Это просто попытка оператора электросетей получить дополнительные инвестиции для себя

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

Электроэнергия в Европе

При этом Юшков убежден, что в других европейских странах есть свои специфические проблемы, которые действительно могут привезти к дефициту электроэнергии.

«Например, во Франции устаревают атомные электростанции. В некоторых европейских странах была большая доля угля. От нее надо отказываться, а замены нет. То есть везде ситуация разная. Но я думаю, что в Швеции эти заявления — это скорее не констатация какой-то проблемы, а попытка перетянуть одеяло на себя и выбить себе дополнительных денег», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

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2 февраля стало известно, что расход запасов газа в Европе стал минимальным с 2014 года — отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) составил всего 13,64 миллиарда кубометров. При этом средний уровень заполненности хранилищ региона остается на историческом максимуме — 72 процента.

Ранее сообщалось, что экспорт «Газпрома» в Европу в январе упал до уровня советского периода из-за более привлекательной цены газа на спотовом рынке. Транзит газа через Украину рухнул на 45 процентов по сравнению с декабрем 2022 года — до 24 миллионов кубометров в день.

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Алена Шевченко
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