Обладатель Кубка Стэнли назвал отвратительным участие россиян в Матче звезд НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Гашек назвал участие россиян в Матче всех звезд НХЛ отвратительным

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в Twitter высказался об участии россиян в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен отказался считать матч праздником и назвал отвратительной рекламой присутствие российских хоккеистов в мероприятии. Он раскритиковал чешские СМИ за освещение матча, посчитав, что это способствует российской пропаганде.

Матч всех звезд НХЛ прошел 4 февраля. В нем приняло участие десять российских хоккеистов. В частности, капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вместе с сыном Сергеем исполнил буллит.

В октябре 2022 года Гашек призвал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России. Он заявил, что комиссар лиги Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам НХЛ в Праге российских игроков.