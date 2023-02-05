В граничащем с Украиной российском регионе сбили две ракеты

Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородской областью система ПВО сбила две ракеты

В Валуйском городском округе российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила две ракеты, последствия атаки уточняются, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы граничащего с Украиной региона, по предварительным данным, никто не пострадал, повреждений нет. «Валуйском городском округе системой ПВО было сбито две ракеты. Последствия на земле уточняются», — написал он.

Накануне, 4 февраля, село Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обошлось без пострадавших, однако осколки снарядов повредили один частный дом, линию электропередачи, еще в двух домах были выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, разрушенной оказалась хозпостройка.