Названы признаки начинающегося инсульта

Невролог Мацокин заявил, что утрата какой-либо функции организма предшествует инсульту

Врач-невролог клиник «Атлас» Игорь Мацокин рассказал, по каким признакам можно определить начало инсульта. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Мацокин напомнил, что инсульт является клиническим синдромом, при котором нарушаются функции мозга из-за сбоя кровообращения, вызванного тромбозом или эмболией. Он заявил, что утрата какой-либо функции организма предшествует инсульту. Среди подобных нарушений врач назвал потерю силы конечности или чувствительности.

«Если появились слабость в руке, ноге или половине тела, асимметрия лица, человеку сложно говорить и понимать речь, частично или полностью пропало зрение, немедленно вызовите скорую помощь по номерам 103 или 112. Это уже симптомы инсульта», ― предупредил невролог.

Врач добавил, что зачастую инсульт становится осложнением при таких имеющихся заболеваниях, как атеросклероз, болезни сердца или патологии крови. В таком случае необходимо сделать клинический и биохимический анализы крови, обследовать сердце и пройти ультразвуковое дуплексное сканирование головы и шеи (УЗИ БЦА).

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что головокружение может стать предвестником нарушения мозгового кровообращения, способного привести к инсульту. Он добавил, что головокружение также является признаком развития гипертонической болезни.