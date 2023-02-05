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23:13, 5 февраля 2023Забота о себе

Названы признаки начинающегося инсульта

Невролог Мацокин заявил, что утрата какой-либо функции организма предшествует инсульту

Фото: Unsplash

Врач-невролог клиник «Атлас» Игорь Мацокин рассказал, по каким признакам можно определить начало инсульта. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Мацокин напомнил, что инсульт является клиническим синдромом, при котором нарушаются функции мозга из-за сбоя кровообращения, вызванного тромбозом или эмболией. Он заявил, что утрата какой-либо функции организма предшествует инсульту. Среди подобных нарушений врач назвал потерю силы конечности или чувствительности.

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«Если появились слабость в руке, ноге или половине тела, асимметрия лица, человеку сложно говорить и понимать речь, частично или полностью пропало зрение, немедленно вызовите скорую помощь по номерам 103 или 112. Это уже симптомы инсульта», ― предупредил невролог.

Врач добавил, что зачастую инсульт становится осложнением при таких имеющихся заболеваниях, как атеросклероз, болезни сердца или патологии крови. В таком случае необходимо сделать клинический и биохимический анализы крови, обследовать сердце и пройти ультразвуковое дуплексное сканирование головы и шеи (УЗИ БЦА).

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что головокружение может стать предвестником нарушения мозгового кровообращения, способного привести к инсульту. Он добавил, что головокружение также является признаком развития гипертонической болезни.

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Марина Совина
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