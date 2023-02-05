Стало известно о закрытии посольств ряда арабских и западных стран в Афганистане

Al Arabiya: в Кабуле закрылись посольства нескольких арабских и западных стран

Ряд нескольких арабских и западных стран решили закрыть свои диппредставительства в столице Афганистана. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Как стало известно, причиной решения могли стать «угрозы в сфере безопасности». При этом не уточняется, какие именно государства приостановили работу своих посольств в Кабуле.

В воскресенье, 5 февраля, газета Hasht-e Subh сообщила, что сотрудники посольства Саудовской Аравии покинули Афганистан в связи с невозможностью сотрудниц диппредставительства выполнять свои обязанности из-за запрета радикального движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено).

Ранее в январе сообщалось, что движение «Талибан» запретило вузам допускать девушек к вступительным экзаменам. Распоряжение отдало Министерство высшего образования талибов.