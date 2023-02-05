У побережья Камчатки произошло землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у восточного побережья Камчатки в 41 километре от поселка Усть-Камчатск. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Отмечается, что толчок произошел в 13:14 по местному времени (4:14 по московскому времени). По данным ученых, очаг землетрясения находился на глубине 34 километров.

Как отмечают специалисты камчатского филиала, уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (линейная зона на границе литосферных плит, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие) является средним за месяц и за год.

31 декабря в Черном море, в 35 километрах от российского курортного поселка Сукко Краснодарского края, произошло подводное землетрясение с эпицентром на глубине 10 километров и магнитудой 3,5.