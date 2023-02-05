Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:14, 5 февраля 2023Россия

У побережья Камчатки произошло землетрясение

У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у восточного побережья Камчатки в 41 километре от поселка Усть-Камчатск. Об этом сообщается на сайте камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Отмечается, что толчок произошел в 13:14 по местному времени (4:14 по московскому времени). По данным ученых, очаг землетрясения находился на глубине 34 километров.

Как отмечают специалисты камчатского филиала, уровень сейсмичности Камчатского участка зоны субдукции (линейная зона на границе литосферных плит, вдоль которой происходит погружение одних блоков земной коры под другие) является средним за месяц и за год.

31 декабря в Черном море, в 35 километрах от российского курортного поселка Сукко Краснодарского края, произошло подводное землетрясение с эпицентром на глубине 10 километров и магнитудой 3,5.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России
Психолог рассказала о важности самоанализа для психики
Шольц заявил о неоправдавшихся «сценариях ужасов» суровой зимы
Психолог назвал самый эффективный способ решить проблему
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал об использовании ВСУ гражданских для разведки
Глава Северной Осетии с корреспондентами Первого канала попал под обстрел ВСУ
У побережья Камчатки произошло землетрясение
Посол России заявил о датских наемниках на Украине
Шольц заявил о достижении «консенсуса» с Зеленским об отказе от ударов по России
Снайперы ЧВК «Вагнер» уничтожили группу грузинских наемников на юге Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.