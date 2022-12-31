У берегов российского курорта произошло подводное землетрясение

Подводное землетрясение произошло в Черном море в 35 километрах от поселка Сукко

В Черном море в 35 километрах от российского курортного поселка Сукко Краснодарского края произошло подводное землетрясение с эпицентром на глубине в 10 километров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте.

По данным ведомства, природное явление почувствовали в Центральном внутригородском районе Новороссийска и в станице Раевская. Кроме того, толчки магнитудой в четыре балла зарегистрировали приборы сейсмостанции в Анапе.

В МЧС подчеркнули, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Все городские системы жизнеобеспечения работают штатно. В данный момент оперативные службы проводят осмотр и собирают информацию о последствиях толчков.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 94 километрах от Махачкалы. Очаг природного явления располагался на глубине 40 километров.

Кроме того, 27 ноября толчки магнитудой 5,7 балла зарегистрировали возле Курильских островов Сахалинской области. Эпицентр землетрясения находился в 144 километрах от города Северо-Курильск.