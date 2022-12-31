Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 31 декабря 2022Россия

У берегов российского курорта произошло подводное землетрясение

Подводное землетрясение произошло в Черном море в 35 километрах от поселка Сукко

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Черном море в 35 километрах от российского курортного поселка Сукко Краснодарского края произошло подводное землетрясение с эпицентром на глубине в 10 километров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте.

По данным ведомства, природное явление почувствовали в Центральном внутригородском районе Новороссийска и в станице Раевская. Кроме того, толчки магнитудой в четыре балла зарегистрировали приборы сейсмостанции в Анапе.

В МЧС подчеркнули, что жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Все городские системы жизнеобеспечения работают штатно. В данный момент оперативные службы проводят осмотр и собирают информацию о последствиях толчков.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 94 километрах от Махачкалы. Очаг природного явления располагался на глубине 40 километров.

Кроме того, 27 ноября толчки магнитудой 5,7 балла зарегистрировали возле Курильских островов Сахалинской области. Эпицентр землетрясения находился в 144 километрах от города Северо-Курильск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Совфеде обвинили европейских политиков во лжи о Минских соглашениях
Финны стали реже ходить в сауны из-за энергокризиса
У берегов российского курорта произошло подводное землетрясение
Парикмахер-стилист перечислила актуальные прически для встречи Нового года
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира
Под Ярославлем задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины
В России выявили 5527 новых случаев COVID-19
Мужчина попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Россиянам подсказали способы избежать похмелья после новогоднего застолья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.