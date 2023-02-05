Мизулина опровергла сообщения о блокировке YouTube в России

Глава Лиги безопасного интернета России опровергла фейковые сообщения о блокировке YouTube

Глава Лиги безопасного интернета России Екатерина Мизулина опровергла информацию о блокировке видеохостинга YouTube в РФ с 28 февраля. Об этом она рассказала ТАСС 5 февраля.

Мизулина заявила, что распространившиеся в Telegram от ее имени сообщения о блокировке являются фейком. Она пригрозила обратиться в связи с этим в Роскомнадзор.

Сообщения о скором прекращении работы YouTube в России появились ранее в фейковом Telegram-канале Екатерины Мизулиной.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев оценил перспективу блокировки американского видеохостинга YouTube в России. Он заявил, что позиция ведомства по этому вопросу остается неизменной. Прежде он уже неоднократно высказывался против подобной инициативы. Шадаев заверял, что министерство внимательно наблюдает за ситуацией с видеохостингом в стране и пытается не допустить «перехода в тяжелую плоскость».