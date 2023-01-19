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13:50, 19 января 2023Интернет и СМИ

В Минцифры оценили перспективу блокировки YouTube в России

Глава Минцифры Шадаев заявил, что в блокировке YouTube нет необходимости

Фото: Travel man / Shutterstock.com

Глава Минцифры Максут Шадаев оценил перспективу блокировки американского видеохостинга YouTube в России. Его комментарий передает ТАСС.

По словам Шадаева, позиция Минцифры в отношении возможной блокировки YouTube на территории России остается неизменной. «Позиция министерства по этому вопросу не изменилась», — заявил глава министерства. В запрете платформы нет необходимости, пояснил он.

18 января глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн ответил на вопрос о возможном закрытии видеохостинга YouTube в России после соответствующего заявления основателя и руководителя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Депутат заявил, что в Госдуме ничего не слышали о запрете платформы.

В тот же день основатель ЧВК «Вагнер» заявил о скором закрытии YouTube. «В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен», — указал он. Пригожин также назвал платформу информационной чумой.

Ранее глава Минцифры неоднократно высказывался против запрета YouTube на территории России. Шадаев заверял, что министерство внимательно наблюдает за ситуацией с видеохостингом в стране и пытается не допустить «перехода в тяжелую плоскость».

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Олег Давыдов
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