В Госдуме ответили на вопрос о закрытии YouTube в России

Депутат Госдумы Хинштейн заявил, что в Госдуме ничего не слышали о запрете YouTube

Глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн ответил на вопрос о возможном закрытии видеохостинга YouTube в России после соответствующего заявления основателя и руководителя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. В беседе с Ura.Ru депутат заявил, что в Госдуме ничего не слышали о запрете платформы.

По словам депутата, Госдума не рассматривала вопрос о запрете YouTube в России.

18 января основатель ЧВК «Вагнер» заявил о скором закрытии YouTube. «В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен», — указал он. Пригожин также назвал платформу информационной чумой.

Ранее в этот же день гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров заявил, что вопрос о блокировке YouTube в России могут рассмотреть, если платформа продолжит нарушать российское законодательство. При этом он отметил, что Rutube не является заменой YouTube, поскольку YouTube — это всемирный видеопоисковик, который развивался долгие годы.