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16:54, 5 февраля 2023Мир

Маск оценил сбитый в США китайский аэростат кадром из мультфильма

Илон Маск оценил сбитый в США аэростат из Китая кадром из мультфильма «Вверх»

Фото: Randall Hill / Reuters

Глава компаний SpaceX, Tesla и владелец Twitter Илон Маск оценил на своей странице в соцсети сбитый в США аэростат из Китая, который в Штатах назвали шпионским.

Маск в ответ на пост «Би-би-си», что зонд был сбит над Атлантическим океаном, опубликовал коллаж с кадром из мультфильма «Вверх» (Up). На картинке летящий на воздушных шарах дом из мультипликационного фильма сбивает военный самолет.

Картинку от Маска оценили лайком более 162 тысяч пользователей Twitter.

ВВС США сбили принадлежащий Китаю «шпионский шар» в небе над Южной Каролиной у юго-восточного побережья страны 4 февраля. Перед уничтожением аэростата американские власти закрыли часть воздушного пространства над Северной Каролиной и Южной Каролиной из-за действий Пентагона по «обеспечению нацбезопасности», а к объекту были направлены истребители.

Ранее Илон Маск запустил в Twitter опрос, стоит ли ему вовлекаться в политику. Пользователям предложено на выбор два варианта: «держаться в стороне от политики» или «продолжать стрелять себе в ногу». Большинство проголосовало за второй вариант.

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Антон Похиляк
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