Немцы предрекли проигрыш Украины после слов Зеленского об Артемовске

Зрители немецкого канала ZDF предрекли проигрыш Киева после слов Зеленского об Артемовске

Зрители немецкого телеканала ZDF в Twitter предрекли проигрыш Украины после слов украинского президента Владимира Зеленского о напряженной ситуации в Артемовске (украинское название — Бахмут).

Глава украинского государства в ходе видеообращения в субботу, 4 февраля, сообщил, что ситуация на передовой становится все более сложной, особенно «в Бахмутском, Угледарском, Лиманском и других районах».

«Он проигрывает. Точно. Запад просчитался на десятилетия! Печально, но факт», — выразил мнение пользователь с никнеймом @blue_ocean_para.

«Ну тогда все кончено!», — согласился @txtngbrln. «С парнем покончено, как и с его армией», — добавил @marcomaniera, имея в виду украинского президента.

«Да. Война безнадежна. Победителя не будет. Украинцы должны, наконец, согласиться принять мирные переговоры. Без альтернативы», — заявил @MarkMarksen3.

Некоторые пользователи напомнили о планах Запада истощить Россию санкциями, который, по их мнению, не сработал. «Способность России вести боевые действия до сих пор недооценивается на Западе. Абсурдно и то, что западные санкции привели к экономическому подъему в России», — написал @keinvergeben.

«Разве Зеленский не хотел весной отвоевать Крым?» — задался вопросом @Calldere. «Вопреки западной пропаганде, Украина, вероятно, будет истощена в военном отношении уже весной», — заключил @ohmann77.

Ранее президент Украины заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) не будут сдавать город Артемовск. До этого советник главы Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что Киев платит очень высокую цену за удержание города, и отказался называть точное число потерь.

