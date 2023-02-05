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00:41, 5 февраля 2023Мир

Израиль изучит возможность поставки вооружений Киеву с учетом своих интересов

Нетеньяху заявил, что изучит возможность поставки оружия Киеву с учетом интересов Израиля

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов. Такое заявление сделал премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI, его цитирует ТАСС.

Он напомнил, что предыдущее израильское правительство под руководством Яира Лапида отвергло вопрос поставок вооружений Киеву. Нетаньяху пообещал заново изучить его и ответить в наиболее «адекватной манере».

«Мы рассматриваем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами», — заявил политик, добавив, что Израиль продолжает оказывать Киеву гуманитарную помощь.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский посетовал на отказ Израиля помогать Киеву с ПВО. Он упрекнул страну, заявив, что в разговорах о партнерах Украины, помогающих ей защитить небо, слова «Израиль» и «израильский» не звучат. Позднее он отказал Нетаньяху в ответ на просьбу поддержать еврейское государство в ГА ООН, проголосовав против резолюции об оккупации палестинских территорий, так как остался недоволен позицией Нетаньяху по поставкам Киеву вооружений.

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Марина Совина
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