Ягр побил рекорд Гретцки по голам в профессиональной карьере

Чешский хоккеист Яромир Ягр побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в профессиональной карьере

Чешский хоккеист Яромир Ягр, выступающий за клуб «Кладно», установил рекорд по голам в профессиональной карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче чемпионата Чехии против «Тршинеца» (4:5) 50-летний Ягр забросил 1099-ю шайбу в карьере c учетом матчей за национальную сборную. Таким образом, он побил рекорд, ранее принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки (1098 голов).

На клубном уровне Ягр дважды завоевывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинс». В составе сборной Чехии он выигрывал Олимпийские игры и дважды становился чемпионом мира.

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерс» Гретцки продолжает возглавлять список лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На его счету 894 гола в регулярных чемпионатах лиги. На втором месте располагается российский капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, в активе которого 812 заброшенных шайб.