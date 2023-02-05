Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Клермон
0:2
Завершен
Монако
Франция - Лига 1|22-й тур
Мальорка
1:0
Завершен
Реал Мадрид
Испания - Примера|20-й тур
Ноттингем Форест
1:0
Завершен
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Торино
1:0
Завершен
Удинезе
Италия - Серия А|21-й тур
Локомотив
4:0
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
5:6
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Завершен
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|22-й тур
23:18, 5 февраля 2023Спорт

Ягр побил рекорд Гретцки по голам в профессиональной карьере

Чешский хоккеист Яромир Ягр побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в профессиональной карьере

Фото: David W Cerny / Reuters

Чешский хоккеист Яромир Ягр, выступающий за клуб «Кладно», установил рекорд по голам в профессиональной карьере. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче чемпионата Чехии против «Тршинеца» (4:5) 50-летний Ягр забросил 1099-ю шайбу в карьере c учетом матчей за национальную сборную. Таким образом, он побил рекорд, ранее принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки (1098 голов).

На клубном уровне Ягр дважды завоевывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинс». В составе сборной Чехии он выигрывал Олимпийские игры и дважды становился чемпионом мира.

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерс» Гретцки продолжает возглавлять список лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На его счету 894 гола в регулярных чемпионатах лиги. На втором месте располагается российский капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин, в активе которого 812 заброшенных шайб.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
МИД России рассказал о позиции Ирака по военной спецоперации на Украине
Зеленский заявил о планах Киева просить большей международной поддержки Украины
Названы признаки начинающегося инсульта
Зеленский оценил ситуацию в Донбассе
В Германии оценили последствия поставок западного оружия Украине
Резников прокомментировал вручение подозрений чиновникам Минобороны Украины
Стали известны подробности визита Лаврова в Ирак
Рада проголосует за отставку Резникова с поста министра обороны Украины
Главу МИД Германии попросили не шутить о Шольце и не говорить лишнего
Зеленский ввел новые санкции против 200 компаний России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.