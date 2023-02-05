Шольц заявил о неоправдавшихся «сценариях ужасов» суровой зимы

Канцлер Германии Шольц заявил, что «сценарии ужасов» суровой зимы и кризиса не оправдались

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Bild заявил о неоправдавшихся «сценариях ужасов» зимы.

Он напомнил, что в СМИ можно было прочитать прогнозы о суровой зиме с массовыми протестами, холоде в домах и замерзающих людях в Германии, экономическом кризисе «невообразимых масштабов». «Хорошая новость в том, что всего этого не произошло», — сказал канцлер ФРГ.

Шольц пояснил, что немецкое правительство разработало пакеты поддержки на сумму 300 миллиардов евро для граждан и предприятий, чтобы помочь им справиться с высокими ценами на газ и электричество. Кроме того, на побережьях Северной Германии были построены новые терминалы СПГ, также заключены новые контракты на поставку газа после того, как Россия их прекратила. «Кризис показал, на что способна Германия», — заключил канцлер.

Олаф Шольц ранее заявлял о стремлении Германии к независимости от российских энергоносителей. Министерство экономики ФРГ рассчитывает, что стране понадобится еще три года, чтобы создать мощности по приему сжиженного природного газа, которые позволят полностью заместить трубопроводные поставки российского топлива.

