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06:21, 5 февраля 2023Мир

Шольц ответил на вопрос об «угрозах» Путина

Bild: канцлер ФРГ Шольц заявил, что Путин не угрожал по телефону ни ему, ни Германии
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Bild заявил, что президент России Владимир Путин «не угрожал ни ему, ни Германии» во время телефонных переговоров.

«Нет, Путин не угрожал ни мне, ни Германии», — сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос, заданный на фоне недавних заявлений бывшего премьер-министра Великобритании Борис Джонсона, утверждающего, что Путин якобы лично угрожал ему по телефону.

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22 января 2023

По словам канцлера ФРГ, в его телефонных переговорах с президентом России «очень разные точки зрения» на украинский конфликт «становятся очень ясными».

Ранее Джонсон раскрыл детали своего разговора с Путиным перед началом специальной военной операции на Украине. Британский политик утверждает, что российский лидер во время «очень долгого и крайне экстраординарного телефонного разговора» пытался внушить ему страх. «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», — привел Джонсон якобы слова Путина.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти заявления британского политика ложью. По словам официального представителя Кремля, Джонсон мог «сознательно солгать», говоря о якобы личных угрозах Путина.

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Марина Совина
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