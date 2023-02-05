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01:11, 5 февраля 2023Россия

Тайник с боеприпасами обнаружили в зоопарке в Херсонской области

МВД Херсонской области обнаружило на территории зоопарка тайник с 3000 патронов

Фото: ГУ МВД Херсонской области / Telegram

Сотрудники полиции обнаружили тайник с патронами в зоопарке в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Схрон нашли 3 февраля в зарослях кустов при обследовании территории зоопарка в поселке городского типа Аскания-Нова в Чаплинском МО Херсонской области, где расположен одноименный природный парк и заповедник. В закопанных в землю ящиках находились 100 патронов калибра 7,62 миллиметра и 2 722 — калибра 5,45 миллиметра.

Кроме того, в этот же день еще один тайник был обнаружен в Скадовске. Из канализационного колодца на территории бывшего туберкулезного диспансера изъяли гранаты Ф-1 и РГД-5, запалы, сигнальную ракета, 25 патронов калибра 7,62 миллиметра и 196 — калибра 5,45 миллиметра.

Ранее стало известно, что под Херсоном полицейские нашли тайник и изъяли из него боеприпасы и 1,2 килограмма тротила.

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Марина Совина
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