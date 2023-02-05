Стало известно о продаже дома Скрипалей в Солсбери

Mirror: дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери продан

Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, где он, по утверждению Британии, был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок» продан советом графства Уилтшир. Об этом пишет газета Mirror.

В 2021 году совет купил дом Скрипаля за 260 тысяч фунтов стерлингов. Его было решено перепродать — но купить его могли только жители Солсбери и в долевую собственность. Совет сохранит 1/4 долю, чтобы дом не использовали «для получения какого-то статуса» или в качестве места привлечения туристов.

Здание купил житель Солсбери. Однако перед этим пришлось выполнить длительный ремонт — он был полностью обнажен до кирпичной кладки, чтобы избежать любого риска заражения. Ремонт еще не завершен. По словам представителя совета Фила Элфорда, владелец сможет въехать не раньше июня.

О планах властей Уилтшира продать дом Скрипаля стало известно летом 2019 года. В сентябре дом был признан безопасным и готовым к выставлению на продажу.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР нервнопаралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ, органа российской военной разведки. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.