Британские власти задумали купить дом Скрипаля

Бывший дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери может быть приобретен местными властями. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Директор по развитию и инвестициям совета графства Уилтшир Алистер Каннингем (Alistair Cunningham) подтвердил, что ведутся переговоры с представителями бывшего сотрудника ГРУ. «Если здание будет приобретено, совет позаботится о том, чтобы оно продолжало использоваться в качестве жилого», — заявил чиновник.

Прежние соседи Скрипаля опасались, что частные владельцы превратят дом в музей или будут сдавать его через AirBnB. По их мнению, и в том, и в другом случае он мог привлечь нежелательных посетителей.

4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» и впали в кому. Британия обвинила в произошедшем Россию и назвала имена предполагаемых виновников произошедшего. Москва отвергает все обвинения Лондона. В марте 2019 года сообщалось, что Солсбери полностью очищен от «Новичка».

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