В Telegram появились новые функции

Мессенджер Telegram выпустил обновление с функцией перевода чатов и каналов

Мессенджер Telegram выпустил обновление, теперь пользователям с подпиской Premium стала доступна функция перевода чатов и каналов. Об этом сообщается на сайте компании.

Также в обновленном разделе «Использование сети» стала доступна статистика использования компанией Wi-Fi и мобильного трафика. Там же пользователи могут изменить параметры автозагрузки.

Кроме того, в мессенджере появилось автосохранение полученных медиа. Отмечается, что в настройках можно задать типы чатов, а также размер и вид материалов, которые нужно автоматически сохранять. Администраторы групп смогут отдельно создать разрешение или запрет на отправку девяти видов медиафайлов.

В компании также сообщили, что панели стикеров и эмодзи и в меню реакций и статусов была добавлена возможность поиска. Пользователи смогут использовать стикеры и анимированные эмодзи в конструкторе аватаров в качестве фото для личного профиля или канала.

В декабре стало известно, что пользователи Telegram теперь могут отправлять скрытые медиа, устанавливать профильные фотографии контактам и пользоваться новыми инструментами в фоторедакторе. В приложении также появилась возможность прятать фото и видео за искрящейся полупрозрачной обложкой. Получатель сообщения сможет увидеть содержимое файла только после того, как коснется обложки. До этого можно было скрыть от собеседника только текст.

