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13:30, 5 февраля 2023Россия

Россиянин на тюбинге протаранил дерево, сломал позвоночник и попал на видео

В Каменске-Уральском мужчина на тюбинге врезался в дерево и сломал позвоночник

В Каменске-Уральском мужчина катался на тюбинге и сломал позвоночник после столкновения с деревом. Происшествие попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На снятых очевидцами кадрах видно, как россиянин скатывается с горы и на большой скорости таранит березу. От удара мужчина отлетает в сторону.

Как пишет канал, скорую вызвали свидетели происшествия, которые заметили, что пострадавший после удара остался лежать на зеле. По информации авторов поста, в больнице у мужчины выявили переломы четырех ребер и позвоночника.

Зимой россияне часто получают серьезные травмы при катании на тюбингах. Ранее жительница Красноярска вылетела из ватрушки во время спуска с горы и сломала позвоночник. Позвонки россиянки пришлось фиксировать в местах травмы с помощью специальных имплантов.

Кроме того, 27 января в Тульской области восьмилетняя девочка на скатилась на тюбинге со снежного склона и вылетела на проезжую часть Северодонецкой улицы, где на нее наехал автомобиль. Ребенка госпитализировали с различными повреждениями и ушибами.

Константин Лысяков
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