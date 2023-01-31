Россиянка решила покататься на тюбинге и сломала позвоночник

В Красноярске женщина вылетела из тюбинга во время катания и сломала позвоночник

В Красноярске женщина во время катания на тюбинге сломала позвоночник. О случившемся сообщается на сайте Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Карповича.

Там уточняется, что женщина пострадала во время спуска с горы на тюбинге: она вылетела из него, из-за чего оказался серьезно травмирован позвоночник. «Оперативное лечение для пострадавшей проходило в несколько этапов. Травматологами была проведена транспедикулярная фиксация позвоночника системой позвоночных винтов, то есть в месте травмы позвонки были зафиксированы при помощи специальных имплантов», — говорится на сайте медицинского учреждения.

В ноябре в Алтайском крае подросток погиб во время катания на тюбинге, так как ватрушка была привязана к автомобилю. На большой скорости тюбинг с несовершеннолетним врезался в стоящий автомобиль, из-за чего подросток погиб. Тогда же второклассница умерла после катания на тюбинге в Челябинской области. Врачи диагностировали у девочки травму грудной клетки.

В Хакасии в январе школьница впала в кому после катания на тюбинге. Ее тюбинг, который влетел в столб во время катания, также прицепили к автомобилю. Девочка получила сотрясение мозга и ушибы.