Около Угледара уничтожены десятки украинских военнослужащих и склад боеприпасов ВСУ

Близ Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) за минувшие сутки уничтожены десятки украинских военнослужащих, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 5 февраля.

Отмечается, что всего на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожены 130 человек — часть около Угледара, другие близ Новодаровки в Запорожской области. Военные входили в состав 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны.

Также Минобороны утверждает, что на этих направлениях за сутки уничтожены два танка, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что близ населенных пунктов Егоровка в ДНР и Алешки в Херсонской области средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины.