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14:59, 5 февраля 2023Россия

Близ Угледара уничтожили десятки украинских военных и склад боеприпасов

Около Угледара уничтожены десятки украинских военнослужащих и склад боеприпасов ВСУ

Фото: Reuters

Близ Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) за минувшие сутки уничтожены десятки украинских военнослужащих, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России в воскресенье, 5 февраля.

Отмечается, что всего на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожены 130 человек — часть около Угледара, другие близ Новодаровки в Запорожской области. Военные входили в состав 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны.

Также Минобороны утверждает, что на этих направлениях за сутки уничтожены два танка, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что близ населенных пунктов Егоровка в ДНР и Алешки в Херсонской области средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины.

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Антон Похиляк
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