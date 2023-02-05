В ДНР и Херсонской области сбили два беспилотника ВСУ

Минобороны России заявило, что средства ПВО сбили два беспилотника в Донбассе и Херсоне

Близ населенных пунктов Егоровка в Донецкой народной республике (ДНР) и Алешки в Херсонской области средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, за сутки были сбиты 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS. Это произошло у населенных пунктов Волноваха в Донбассе и у Токмака в Запорожской области.

Он также рассказал, что подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции и рубежи на Донецком направлении. Кроме того, Конашенков отметил, что в результате работы группировки «Восток» ВС РФ были убиты более 130 украинских военных: речь о работе на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. ВСУ также потеряли боевую машину пехоты и три бронемашины.

