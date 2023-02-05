Минобороны заявило о занятии выгодных позиций на донецком направлении

Минобороны РФ: российские войска заняли выгодные рубежи на донецком направлении

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные позиции и рубежи на Донецком направлении во время наступательных действий. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что ракетными войсками нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 110-й механизированной, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ, а также 118-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Спорное, Авдеевка и Красногоровка Донецкой народной республики.

Кроме того, за сутки уничтожено свыше 115-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица Д-20 и гаубица Д-30.

Ранее сообщалось, что в одном из многоквартирных жилых домов в Киевском районе Донецка обрушились перекрытия после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате обстрела в жилой дом на улице Артема попал взрывоопасный предмет, из-за чего обрушились перекрытия между пятым и четвертым этажами.