Офис Зеленского пообещал продолжить отставки украинских чиновников

Советник офиса Зеленского Подоляк пообещал продолжение отставок украинских чиновников

Отставки чиновников в Киеве продолжатся, сообщил советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, занимающие должности люди должны быть прозрачными, эффективными и профессиональными. «Это будет продолжаться. Если ты начал процесс и сказал А, должен говорить и В, и С», — подчеркнул он. Подоляк пообещал, что «никто не сможет находиться в привилегированном состоянии».

Представитель администрации также прокомментировал возможность отставки министра обороны Алексея Резникова. Он уточнил, что для этого нужно найти кандидатуру, которая сможет взять на себя вопрос переговоров о поставках Киеву оружия.

Ранее сразу несколько политиков в Киеве заговорили об уходе Резникова с поста. Правительство Украины уволило руководство Государственной таможенной службы Украины, в том числе исполняющего обязанности председателя ведомства Вячеслава Демченко и его заместителей.