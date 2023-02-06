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11:07, 6 февраля 2023Из жизни

100-летний мужчина раскрыл кулинарный секрет своего долголетия

100-летний житель США назвал пристрастие к консервам причиной своего долголетия

Кадр: NBCUniversal Media

Житель американского штата Нью-Йорк отпраздновал 100-летний юбилей и раскрыл секрет своего долголетия. Об этом сообщает NBC NY.

Илай Лавин отметил знаменательную дату 31 января, а еще через два дня родные и друзья организовали для него специальное мероприятие в Американском музее военной авиации. На вечеринку приехали три его правнука. К торжествам в свою честь ветеран отнесся с юмором. «Не уверен, что заслужил такой праздник. Я ведь просто старел и все», — пошутил он.

Причиной долголетия Лавин назвал свои кулинарные пристрастия. По его словам, он любит консервы, особенно консервированный суп из банки.

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Мужчина вырос в Бруклине и в юности работал оптометристом. В годы Второй мировой войны его призвали в армию, однако и на фронте он продолжал заниматься ремонтом сломанной оптики. В настоящее время, несмотря на солидный возраст, Илай Лавин по-прежнему живет в своем доме в Нью-Йорке. «Мне папа однажды сказал: "Что бы ни делал — ты делаешь это неправильно. Но продолжай поступать по-своему"», — поделился воспоминаниями мужчина.

Ранее жительница американского штата Вирджиния отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Женщина считает, что прожила так долго, потому что не умерла.

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Никита Савин
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