В Кремле ответили на вопрос о китайском аэростате в США

Песков заявил, что Кремль не комментирует инцидент с аэростатом КНР в США

Кремль не будет комментировать инцидент с китайским аэростатом в США, так как речь идет скорее о двухсторонних китайско-американских отношениях. Таким образом на соответствующий вопрос журналистов ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Честно говоря, мы не хотели бы этого делать (комментировать — прим. «Ленты.ру»). Все-таки аэростат по всей видимости китайский, летел он в воздушном пространстве США», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее заместитель министра иностранных дел КНР Се Фэн признал, что инцидент с уничтожением аэростата нанес ущерб стабилизации отношений между двумя странами. Он доложил, что Пекин выражает протест Вашингтону из-за его действий и призывает не совершать шагов, провоцирующих напряженность между государствами.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью США стало известно в пятницу, 3 февраля. После того как шар сбили, Минобороны США опубликовало официальный комментарий главы Пентагона Ллойда Остина, который проинформировал об уничтожении объекта по приказу президента США Джо Байдена.