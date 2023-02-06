В Китае сообщили еще об одном серьезно отклонившемся от курса аэростате

МИД КНР признал, что аэростат над Латинской Америкой тоже принадлежит Пекину

Замеченный в небе над Латинской Америкой аэростат, как и ранее сбитый над США, тоже принадлежит Пекину. Об этом CNN заявил официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Дипломат признал, что еще один воздушный аппарат серьезно отклонился от запланированного курса и вошел в воздушное пространство двух латиноамериканских стран по ошибке, из-за погодных условий и ограниченных возможностей управления.

«Китай — ответственная страна, которая всегда строго соблюдала международное право. Мы проинформировали все стороны и должным образом урегулировали ситуацию, которая не представляла угрозы ни для одного государства», — заключил Нин.

Об обнаружении нового китайского аэростата ранее доложил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Уточнялось, что размер объекта сопоставим с тремя автобусами.

Другой китайский разведывательный аппарат заметили над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин позднее проинформировал об уничтожении объекта по приказу президента США Джо Байдена.