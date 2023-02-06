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09:33, 6 февраля 2023Забота о себе

Названы мешающие похудению напитки

Специалист по питанию Дмитрий Дюран предупредил, что похудению мешают алкогольные напитки

Фото: Kelsey Knight / Unsplash

Алкогольные напитки мешают похудению, предупредил кондитер и специалист по питанию Дмитрий Дюран. Причины этого он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам Дюрана, многие верят в миф, что к набору веса ведут только слабоалкогольные напитки, такие как шампанское или пиво. На самом же деле, чем крепче алкоголь, тем больше в нем калорий. «Полезных алкогольных напитков, как и напитков, способствующих похудению, не существует», — заявил он.

Собеседник «Ленты.ру» объяснил, что организм воспринимает спиртные напитки как токсины и начинает бороться с ними. Получается, что заниматься расщеплением липидов организму попросту некогда. В результате они оседают в проблемных зонах в виде лишних килограммов.

Кроме того, добавил Дюран, прием алкоголя приводит к нарушению лимфотока и задержке жидкости. Именно поэтому по утрам после употребления алкоголя люди сталкиваются с отеками лица и конечностей.

Алкоголь провоцирует переедание. Прием горячительных напитков практически всегда сопровождается употреблением жирной и калорийной пищи. Чем больше человек выпивает, тем хуже себя контролирует. Соответственно ни о каких диетах речи идти не может

Дмитрий Дюранкондитер, эксперт по питанию
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Специалист по питанию признал, что к алкоголю, как и к другим продуктам питания, можно применять систему подсчета калорий. Однако это, по его мнению, бесполезно, поскольку вечеринки с алкоголем, как правило, приводят к отклонению от ежедневной нормы. Отработать же лишние калории в спортзале на следующий день вряд ли получится из-за похмелья.

«Если вы хотите похудеть, придется расставлять приоритеты: либо отказаться от алкоголя, либо махнуть на себя рукой», — резюмировал Дюран.

Ранее кардиолог Сергей Бойцов развеял миф об алкоголе. Он предупредил, что горячительные напитки могут стать причиной внезапной смерти.

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Вера Владзиевская
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