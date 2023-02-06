В Сирии при землетрясении пострадал объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Объект наследия ООН Цитадель Алеппо получила повреждения при землетрясении в Сирии

Цитадель Алеппо, расположенная в центре города Алеппо на севере Сирии, пострадала в результате произошедшего в стране землетрясения. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент музеев Сирии.

Получивший повреждения объект внесен в список Всемирного культурного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). «Мы получили сообщения о трещине в Цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба», — заявил гендиректор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.

Ранее президент страны Башар Асад созвал экстренное совещание совета министров из-за подземных толчков. В настоящее время кабмин обсуждает нанесенный землетрясением ущерб, а также необходимые меры по ликвидации его последствий. По последним данным, жертвами землетрясения в Сирии стали 237 человек, 639 ранены.

