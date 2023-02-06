Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:41, 6 февраля 2023Путешествия

В Сирии при землетрясении пострадал объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Объект наследия ООН Цитадель Алеппо получила повреждения при землетрясении в Сирии

Фото: Sandra Auger / Reuters

Цитадель Алеппо, расположенная в центре города Алеппо на севере Сирии, пострадала в результате произошедшего в стране землетрясения. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент музеев Сирии.

Получивший повреждения объект внесен в список Всемирного культурного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). «Мы получили сообщения о трещине в Цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба», — заявил гендиректор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.

Ранее президент страны Башар Асад созвал экстренное совещание совета министров из-за подземных толчков. В настоящее время кабмин обсуждает нанесенный землетрясением ущерб, а также необходимые меры по ликвидации его последствий. По последним данным, жертвами землетрясения в Сирии стали 237 человек, 639 ранены.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Вице-президент Турции раскрыл число жертв и пострадавших от землетрясения
Швеция захотела добиться передачи активов России Украине
Востоковед оценил вероятность нахождения россиян в зоне землетрясения в Турции
Кейт Миддлтон появилась на публике в 12-летней дубленке
Губернатор приграничного с Украиной региона возглавил добровольную дружину
В Италии предупредили об опасности цунами после землетрясения в Турции
Арнольд Шварценеггер сбил велосипедистку
В ДНР заявили о применении украинскими войсками химоружия
Блогершу Белоцерковскую заочно приговорили к девяти годам колонии за фейки
В Китае рассказали о производителе сбитого в США аэростата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.