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10:39, 6 февраля 2023Бывший СССР

Азербайджан решил помочь Турции спасателями

МЧС Азербайджана заявило об отправке в Турцию группы из 370 спасателей
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Sertac Kayar / Reuters

Азербайджан отправит в Турцию группу из 370 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МЧС.

В ведомстве уточнили, что направят своих сотрудников в Турцию для помощи в поисково-спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения.

Ранним утром в районе Пазарчик в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. По данным властей, в результате погибли свыше 70 человек, еще 440 получили ранения. О подземных толчках также сообщали в нескольких соседних странах.

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Георгий Нестеров
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