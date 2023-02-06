Азербайджан решил помочь Турции спасателями

МЧС Азербайджана заявило об отправке в Турцию группы из 370 спасателей

Азербайджан отправит в Турцию группу из 370 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского МЧС.

В ведомстве уточнили, что направят своих сотрудников в Турцию для помощи в поисково-спасательных работах и ликвидации последствий землетрясения.

Ранним утром в районе Пазарчик в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. По данным властей, в результате погибли свыше 70 человек, еще 440 получили ранения. О подземных толчках также сообщали в нескольких соседних странах.