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07:59, 6 февраля 2023Мир

В Турции назвали общее число погибших из-за землетрясения

AFAD: общее число погибших в результате землетрясения в Турции составило 76 человек
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: РИА Новости

Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD) сообщило, что общее число погибших в результате землетрясения в семи провинциях страны составило 76 человек. Об этом пишет РИА Новости.

«По состоянию на 06.30 (совпадает с московским временем) 76 человек погибли и 440 человек получили ранения в семи провинциях», — назвали подробности специалисты. Мощный толчок магнитудой 7,4, эпицентром которого стал район Пазарчик в Кахраманмараше, произошел утром в понедельник, 6 февраля.

Практически сразу власти заявили о многочисленных разрушенных зданиях. Глава МВД страны Сулейман Сойлу объявил самый высокий уровень тревоги в нескольких регионах.

Толчки также почувствовали в соседних государствах — Сирии, Ливане. В некоторых районах города Алеппо были повреждены здания. Есть ли погибшие и пострадавшие в Сирии, пока не сообщается.

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Марина Совина
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