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05:58, 6 февраля 2023Мир

В Сирии рассказали о множестве разрушенных зданий после землетрясения

Suria: здания обрушились из-за землетрясения в Алеппо, людей достают из-под завалов
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Множество зданий обрушилось в результате землетрясения в некоторых районах города Алеппо на севере Сирии, людей достают из-под завалов, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала Suria.

Как уточнили журналисты, большое количество зданий пострадало в некоторых районах Алеппо, включая Фардус, Салахетдин и Бустан аль-Каср. Газета Al Watan рассказала о частичном обрушении зданий в квартале Аль-Арбаин в Хаме. На месте работают экстренные службы. Людей достают из-под завалов.

Глава министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил в нескольких регионах Турции высокий уровень тревоги из-за землетрясения. Подземный толчок магнитудой 7,4 зафиксировали утром в понедельник, 6 февраля, в Кахраманмараше. Эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине семи километров.

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Марина Совина
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