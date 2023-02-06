В Сирии рассказали о множестве разрушенных зданий после землетрясения

Suria: здания обрушились из-за землетрясения в Алеппо, людей достают из-под завалов

Множество зданий обрушилось в результате землетрясения в некоторых районах города Алеппо на севере Сирии, людей достают из-под завалов, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала Suria.

Как уточнили журналисты, большое количество зданий пострадало в некоторых районах Алеппо, включая Фардус, Салахетдин и Бустан аль-Каср. Газета Al Watan рассказала о частичном обрушении зданий в квартале Аль-Арбаин в Хаме. На месте работают экстренные службы. Людей достают из-под завалов.

Глава министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу объявил в нескольких регионах Турции высокий уровень тревоги из-за землетрясения. Подземный толчок магнитудой 7,4 зафиксировали утром в понедельник, 6 февраля, в Кахраманмараше. Эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине семи километров.