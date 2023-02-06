Стало известно о ситуации на российской базе Хмеймим после землетрясения в Сирии

Минобороны заявило, что землетрясение в Сирии не повлияло на боеготовность базы Хмеймим

Землетрясение, которое привело к многочисленным разрушениям в Сирии, не повлияло на боеготовность российской военной авиационной базы Хмеймим и других военных объектов группировки войск. Об этом стало известно из заявления Министерства обороны России в его Telegram-канале.

«Дежурные силы несут службу в штатном режиме, личный состав выполняет задачи по предназначению, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет», — прокомментировало ситуацию российское оборонное ведомство.

6 февраля на территории Сирии и Турции произошло мощное землетрясение. В Сирии подземные толчки разрушили регионы, в которых проживает около четырех миллионов человек. По данным врачей, многие люди не имеют доступа к медицинской помощи. По данным Минздрава страны, в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 237 человек, как минимум 639 человек получили ранения.

Президент Сирии Башар Асад созвал экстренное заседание правительства страны из-за землетрясения, которое затронуло удерживаемые оппозицией регионы. Кабмин обсудил ущерб, нанесенный подземными толчками, а также необходимые меры по устранению их последствий.