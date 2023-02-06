Комиссар НХЛ ответил обладателю Кубка Стэнли на требование отстранить россиян
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн ответил олимпийскому чемпиону, двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку на требование отстранить россиян от участия в турнире. Его слова приводит Ilta-Sanomat.
Беттмэн заявил, что Гашек имеет право критиковать лигу за участие россиян в матчах. «Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», — подчеркнул он.
В октябре 2022 года Гашек призвал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России. Он заявил, что Беттмэн и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам НХЛ в Праге российских игроков.
Гашек известен по выступлениям в НХЛ за «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрс», «Детройт Ред Уингс» и «Оттава Сенаторс». Он дважды выигрывал Кубок Стэнли и становился олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии.