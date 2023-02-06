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09:51, 6 февраля 2023Спорт

Комиссар НХЛ ответил обладателю Кубка Стэнли на требование отстранить россиян

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн не согласился с критикой Доминика Гашека из-за участия россиян

Фото: Eric Bolte-USA TODAY Sport / Reuters

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн ответил олимпийскому чемпиону, двукратному обладателю Кубка Стэнли Доминику Гашеку на требование отстранить россиян от участия в турнире. Его слова приводит Ilta-Sanomat.

Беттмэн заявил, что Гашек имеет право критиковать лигу за участие россиян в матчах. «Но я не думаю, что его мнение отражает позицию чешского народа или руководства страны. Кстати, я с ним не согласен», — подчеркнул он.

В октябре 2022 года Гашек призвал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по России. Он заявил, что Беттмэн и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам НХЛ в Праге российских игроков.

Гашек известен по выступлениям в НХЛ за «Чикаго Блэкхокс», «Баффало Сейбрс», «Детройт Ред Уингс» и «Оттава Сенаторс». Он дважды выигрывал Кубок Стэнли и становился олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии.

Анастасия Борисова
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