В Кремле прокомментировали информацию о возможной поездке Путина в Псков

Песков сообщил, что президент России Путин в ближайшее время не планировал поездку в Псков

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планировал поездку в Псков. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном визите главы государства, пишет РИА Новости.

«Нет, я могу это опровергнуть», — сказал пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос журналиста о вероятном посещении Путиным Псковской области.

2 февраля Путин находился в Волгограде, где принимал участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве.

В январе президент России провел в Петербурге встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и общественниками. Путин прилетал в Северную столицу на мероприятия, приуроченные к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Глава государства возложил цветы к «Рубежному камню», монументу «Мать-Родина», а также к братской могиле на Пискаревском кладбище, где похоронен его брат, умерший во время блокады.