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03:21, 6 февраля 2023Наука и техника

В России начали разработку невидимой для тепловизоров военной экипировки

Глава ЗАО «Кираса» Кормушин заявил о разработке невидимой для тепловизоров экипировки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава ЗАО «Кираса» Владимир Кормушин рассказал, что в России началась разработка военной экипировки-хамелеона, которая позволит надевшему ее бойцу маскироваться за счет изменения цвета, а также становясь невидимым для тепловизоров, сообщает РИА Новости.

«Мы стремимся обеспечить бойцов такой маскировкой, которая смогла бы его сделать буквально невидимым для противника», — заявил он.

По словам Кормушина, комплект для создания комплекта используются специальные материалы, которые позволяют добиться эффекта невидимости за счет тканей с особыми красителями. Он уточнил, что главной задачей является изготовление экипировки, которая будет оставаться незаметной для противника даже в случае изменения внешнего фона — при смене погоды, локации или времени суток.

Ранее полиция задержала жителя Санкт-Петербурга за отправку в США российской военной экипировки «Ратник». Он сложил в посылку противоосколочные защитные очки 6Б50, подписав их в декларации как солнцезащитные.

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Марина Совина
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