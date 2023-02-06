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05:02, 6 февраля 2023Из жизни

Пенис разбившегося байкера нашли на автозаправке через два дня после ДТП

На АЗС в США нашли пенис погибшего за два дня до этого в ДТП байкера
Место происшествия

Место происшествия. Фото: Google Street View

В американском штате Алабама сотрудник автозаправочной станции нашел оторванный пенис байкера, разбившегося в ДТП. Об этом сообщает Fox News.

Жуткая находка была сделана 1 февраля, в городе Мобил. Сотрудники автозаправки отсмотрели записи камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что половой орган упал с крыши одного из грузовиков, остановившихся заправиться.

Вскоре выяснилось, что часть тела, скорее всего, принадлежала 29-летнему Кристоферу Минсу, который двумя днями ранее погиб на шоссе, ведущем в город. «Погибший не справился с управлением мотоциклом и упал. К сожалению, его переехало сразу несколько автомобилей», — рассказал сотрудник полиции.

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По данным WAGA-TV, правоохранители не уточнили, кому именно принадлежал половой орган, однако официально подтвердили, что его появление на АЗС «не имеет отношения к убийству или иному акту насилия».

Ранее сообщалось, что Дина-Рэй Клейтон из города Монтего-Бей на Ямайке заговорила с британским акцентом после того, как попала в автоаварию. 36-летняя женщина попала в ДТП и получила тяжелейшие травмы в 2019 году.

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Никита Савин
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