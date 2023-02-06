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11:47, 6 февраля 2023Бывший СССР

Число украинских депутатов вновь сократилось

Бывший оппозиционный украинский депутат Абрамович сложил мандат

Фото: РИА Новости

Украинский депутат Игорь Абрамович, экс-член партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ), которую он покинул с началом спецоперации России, сложил мандат. Об этом в Telegram сообщил глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия.

Арахамия понадеялся, что решение Абрамовича послужит примером иным украинским парламентариям от запрещенной Киевом ОПЗЖ. «Поэтому призываю других депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ последовать этому примеру», — написал глава «Слуги народа».

После сложения полномочий Абрамовича в украинском парламенте осталось 406 депутатов, хотя их конституционное число — 450 человек.

Накануне Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации в республике. Сроки продления неизвестны, а пояснительные записки отсутствуют.

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Василий Мека
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