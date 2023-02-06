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09:30, 6 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский предложил продлить военное положение на Украине

Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации в республике. Соответствующий документ появился в электронной базе украинского парламента.

Сроки продления военного положения и мобилизации в стране в настоящий момент неизвестны, пояснительные записки к законопроектам отсутствуют.

До этого Верховная Рада продлевала военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине в ноябре. Тогда их решили продолжить до 19 февраля 2023 года.

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Георгий Нестеров
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