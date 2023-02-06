Зеленский предложил продлить военное положение на Украине

Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации в республике. Соответствующий документ появился в электронной базе украинского парламента.

Сроки продления военного положения и мобилизации в стране в настоящий момент неизвестны, пояснительные записки к законопроектам отсутствуют.

До этого Верховная Рада продлевала военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине в ноябре. Тогда их решили продолжить до 19 февраля 2023 года.