ВТБ провел программу допобразования для преподавателей Финансового университета

ВТБ организовал программу допобразования для преподавателей Финансового университета

Базовая кафедра ВТБ в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации (ФУ) провела программу дополнительного образования для преподавателей — «Управление рисками и анализ данных в современном банке». Заявки на обучение подали более 30 преподавателей вуза, говорится в сообщении ВТБ.

Четырехдневный цикл лекций рассчитан на 36 часов, в течение которых эксперты ВТБ делились опытом с преподавателями ФУ в области управления рисками. В частности, были рассмотрены следующие темы: практика управления рисками, интегрированное управление рисками, технологии моделирования и машинного обучения в банковской деятельности, банковское регулирование. В заключение цикла лекций участники решили кейс по расчету показателя рыночного риска (VaR) по портфелю финансовых активов.

«Баланс — это главное в управлении рисками. Поиск баланса между риском и доходностью, между контролем и эффективностью, между достоверным знанием и неопределенностью. Риск-менеджер должен найти ключевой источник риска и работать с ним для повышения эффективности в координатах риск-доход. Все математические и логические концепты в риск-менеджменте — это модели. А модели — это определенное упрощение и структурирование представления реальности. Это помогает в процессе принятия решений», — прокомментировал Заведующий базовой кафедрой, член правления ВТБ Максим Кондратенко.

Он уточнил, какого специалиста хотят видеть банки сейчас. «Мы готовим универсального специалиста. Чем шире кругозор, эрудиция и набор знаний у специалиста, тем меньше возникает ошибок из-за подверженности когнитивным искажениям. Важно все: и технические методы, и понимание экономики, и знание отраслей. Риск-менеджер — это еще и технолог, который умеет правильно поставить задачу по структурированию процесса и его автоматизации», — отметил он.

Эксперты банка поделились опытом и обсудили со слушателями регуляторные аспекты работы банков, роль академических знаний и лучших практик.

По итогам обучения ведущие спикеры ВТБ провели круглый стол и ответили на вопросы преподавателей, большинство которых касалось санкционной устойчивости, построения эффективной бизнес-модели, работы с данными и новыми технологическими рисками.

