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16:26, 6 февраля 2023Бывший СССР

Жительница Батуми рассказала о подземных толчках на фоне землетрясения в Турции

Жительница Батуми: в городе ощущаются легкие подземные толчки, паники нет
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В грузинском Батуми заметны легкие подземные толчки, среди горожан паники нет, а городская инфраструктура работает в стандартном режиме. Об этом «Ленте.ру» на фоне новостей о мощном землетрясении в Турции рассказала жительница города Полина Пронина.

Землетрясение ощущается в высоких зданиях. Качаются люстры и вибрируют стены. Если находиться на улице или в машине, то можно почувствовать небольшие толчки и вибрацию. На нижних этажах ничего не чувствуется

Полина Пронина жительница Батуми

По ее словам, несмотря на то, что толчки ощущаются во многих районах Батуми, обстановка в городе спокойная.

«Я была в офисе, который находится в десяти минутах езды от турецкой границы, здесь [толчки] чувствуются, но несильно. В центре Батуми тоже есть [толчки], но тоже несильно, по отзывам. Повреждений нет, здания, дороги целы, только слабые толчки», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Паники никакой нет. В Батуми часто чувствуются толчки из-за землетрясений. Это не редкость, все в целом привыкли. Лично я почувствовала один толчок, который длился секунды три. Странно, но не страшно

Полина Пронина жительница Батуми

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Спустя несколько часов в центральной части страны зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Также подземные толчки чувствовались в Сирии, Ливане, на Кипре, в Грузии и ряде других стран.

На момент написания материала число жертв землетрясения в Сирии составило 403 человека, пострадавших — 1284. В Турции же, по последним данным, насчитывается 1014 жертв.

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Кирилл Садовский
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