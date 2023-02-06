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07:35, 7 февраля 2023Путешествия

Россиянка побывала в Египте и описала отдых фразой «отвратительная еда»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на еду в отелях Хургады

Фото: Ahmed Gomaa / Globallookpress.com

Российская путешественница побывала в Египте и рассказала о своем разочаровании местной кухней, описав ее фразой «отвратительная еда». Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

По словам автора, в Хургаде сложно найти вкусную и полезную еду, однако фастфуд, выпечка и десерты девушке понравились. Местный кофе она назвала «невозможным», а чай невкусным.

«Если кто-то хоть раз видел отель в Египте, где кормят так же, как в Турции, дайте мне знать, я за 9 лет такого не встречала. Главный плюс Египта — это отличное море почти круглый год и низкие цены», — поделилась путешественница.

Ранее в ноябре отдыхавшая в Египте российская туристка пожаловалась на плохое отношение местных жителей к русским. Девушка рассказала, что в почете у персонала отеля арабы и французы, а путешественников из России египтяне полностью игнорируют.

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Зарина Дзагоева
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