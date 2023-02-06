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04:27, 6 февраля 2023Мир

Стало известно о подготовке ответа закрывшим консульства в Стамбуле странам

Эрдоган: правительство Турции ответит странам, закрывшим консульства в Стамбуле

Фото: Presidential Press Office / Reuters

Правительство Турции примет решение в отношении государств, закрывших консульства в Стамбуле, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал TRT.

Эрдоган уточнил, что МИД Турции вызвал послов этих государств. «Им был предъявлен ультиматум, что или они прекратят так действовать, или цена будет высокой», — подчеркнул глава государства.

По данным журналистов, кабинет министров страны планирует в понедельник, 6 февраля, выработать ответные меры на недавнее закрытие нескольких консульств и дипломатических представительств западных стран.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал не называть союзниками и друзьями страны, закрывшие свои консульства в Стамбуле якобы в связи с угрозой теракта. Ранее стало известно о планах Турции продолжать поставки зерна.

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Марина Совина
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