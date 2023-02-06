Эстония запретит водителям ввозить российский бензин в канистрах

Эстония с 6 февраля запретит водителям ввозить российский бензин в канистрах

Эстония с 6 февраля запретит водителям ввозить на территорию страны российский бензин в канистрах, об этом сообщил Налогово-таможенный департамент республики.

Эта мера анонсирована по завершении переходного периода введенных Европейским союзом (ЕС) санкций в отношении нефтепродуктов из России. Их закупка и ввоз будут запрещены с понедельника.

Представитель эстонского департамента Пирет Тинкус пояснила, что топливо, используемое для механических средств, также попадает под ограничения. Резидент Евросоюза может приобретать бензин в России в том объеме, чтобы завершить поездку и вернуться на территорию ЕС.

«В Европейский союз запрещается ввозить топливо в канистре, которое было куплено в России, поскольку такой ввоз не соответствует основной цели, то есть завершению поездки», — указала чиновница.

Таким образом, согласно законодательству, в машине топливо может находиться только в штатном баке. Сливать его после пересечения границы также запрещено, за исключением случаев ремонта автомобиля, но после этого оно должно быть закачано обратно. Мера действует одинаково во всех странах Балтии и Финляндии.

Санкции стран Запада против российской нефти вступили в силу 5 декабря. ЕС больше не принимает нефть из России, перевозимую по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив корректировку предельной стоимости. Аналогичные меры для нефтепродуктов начали действовать с 5 февраля.

