Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:33, 6 февраля 2023Экономика

Эстония запретит водителям ввозить российский бензин в канистрах

Эстония с 6 февраля запретит водителям ввозить российский бензин в канистрах
СюжетСанкции против России:

Фото: Unsplash.com

Эстония с 6 февраля запретит водителям ввозить на территорию страны российский бензин в канистрах, об этом сообщил Налогово-таможенный департамент республики.

Эта мера анонсирована по завершении переходного периода введенных Европейским союзом (ЕС) санкций в отношении нефтепродуктов из России. Их закупка и ввоз будут запрещены с понедельника.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Представитель эстонского департамента Пирет Тинкус пояснила, что топливо, используемое для механических средств, также попадает под ограничения. Резидент Евросоюза может приобретать бензин в России в том объеме, чтобы завершить поездку и вернуться на территорию ЕС.

«В Европейский союз запрещается ввозить топливо в канистре, которое было куплено в России, поскольку такой ввоз не соответствует основной цели, то есть завершению поездки», — указала чиновница.

Таким образом, согласно законодательству, в машине топливо может находиться только в штатном баке. Сливать его после пересечения границы также запрещено, за исключением случаев ремонта автомобиля, но после этого оно должно быть закачано обратно. Мера действует одинаково во всех странах Балтии и Финляндии.

Санкции стран Запада против российской нефти вступили в силу 5 декабря. ЕС больше не принимает нефть из России, перевозимую по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель, допустив корректировку предельной стоимости. Аналогичные меры для нефтепродуктов начали действовать с 5 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский оценил ситуацию в Донбассе
Европе предрекли подорожание нефтепродуктов
Отношения США и Китая оказались под ударом из-за сбитого «шпионского шара»
В Совфеде предупредили Европу о последствиях эмбарго на российское топливо
Стало известно о требовании Украины к Израилю
Эстония запретит водителям ввозить российский бензин в канистрах
В США девушка погибла в ходе стрельбы на рэп-концерте
Россиян предупредили о новой волне коронавируса
В Германии поддержали идею создания аналога G20 для решения конфликта на Украине
Бездомная начала продавать свои откровенные фото и разбогатела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.