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09:49, 6 февраля 2023Силовые структуры

Облитая бензином россиянка спаслась из подожженного супругом дома

В Свердловской области россиянину дали 11 лет за подожженную в доме супругу
Фото: архивное фото

Фото: архивное фото . Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области россиянин получил 11 лет строгого режима за покушение на убийство супруги с особой жестокостью. Об этом в понедельник, 6 февраля, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

Как установил суд, 12 сентября 2021 года супруги поссорились в офисе на улице Чистова в городе Верхняя Пышма. Затаивший обиду мужчина приехал домой, ночью взял канистру и залил бензином помещение дома, после чего подошел к лежавшей на диване жене и вылил остатки на нее. Проснувшись, она бросилась в котельную, где стала смывать бензин в раковину. Понимая, что жертва оказалась в ловушке, а ее одежда в бензине, осужденный поджог дом. Жертва успела выбежать и, хоть ее одежда и воспламенилась, ей удалось спастись из горящего здания.

После этого потерпевшая обратилась за медицинской помощью. Она получила телесные повреждения в виде термического ожога 2-3 степени площадью 52 процента в области головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей, которые экспертом расценены как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью человека. Злоумышленник был задержан и заключен в СИЗО.

26 января сообщалось, что под Нижним Новгородом россиянин поджег дом, где находились три его дочери тринадцати, семи и четырех лет, чтобы отомстить бывшей жене.

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Владимир Седов
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