Застенчивый студент увидел 500 девушек на экзамене и лишился чувств

The Times of India: в Индии студент увидел 500 девушек на экзамене и потерял сознание

В Индии 17-летний студент колледжа Маниш Шанкар Прасад потерял сознание, когда пришел сдавать экзамен в городе Сундаргарх и увидел 500 девушек. Об этом сообщает The Times of India.

Прасад пришел в экзаменационный центр, чтобы сдать экзамен по математике. Он зашел в зал, увидел несколько сотен студенток и осознал, что он единственный мужчина среди девушек. Прасад начал сильно нервничать, у него заболела голова и поднялась температура. Из-за сильного напряжения студент внезапно лишился чувств.

Прасада доставили в больницу. Отмечается, что он не вернулся в экзаменационный центр, когда его состояние нормализовалось. По словам родственницы студента, он всегда был очень застенчивым, поэтому почувствовал себя некомфортно в окружении девушек и упал в обморок.

По словам администрации колледжа, Прасад мог допустить ошибку, когда заполнял анкету для сдачи экзамена. Предполагается, что он указал свой пол как женский, поэтому его отправили в центр вместе со студентками. «Студентам было дано достаточно времени, 20 дней, чтобы внести любые исправления в свою анкету. Виной всему невнимательность Прасада, его опекуна или учебного заведения, в котором была заполнена анкета», — утверждает директор экзаменационного центра.

Ранее сообщалось, что в Индии 21-летняя Шиванги Шарма потеряла сознание во время свадьбы и скончалась. В течение 15-20 дней у девушки были высокая температура и давление, однако она выздоровела за неделю до свадьбы.