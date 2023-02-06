В Турции зафиксирован еще один толчок магнитудой 6,0

EMSC: в центральном регионе Турции зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 6,0

В центральном регионе Турции зафиксирован еще один подземный толчок магнитудой 6,0. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло в 13:36 (время совпадает с московским) в 66 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, расположенного на территории равнины у подножия хребта Восточный Тавр. Глубина очага составила 10 километров.

Несколькими минутами ранее в регионе было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7. Сообщалось, что подземные толчки ощущались в Анкаре.

Ранее власти Турции назвали количество погибших людей при землетрясении. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в результате инцидента погибли 912 человек и 5385 человек пострадали.