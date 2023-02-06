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12:39, 6 февраля 2023Россия

Появились фотографии обломков взорвавшегося в российском регионе беспилотника

Shot опубликовал фотографии обломков взорвавшегося в Калуге беспилотника

Фото: Telegram-канал SHOT

Появились фотографии обломков взорвавшегося на окраине Калуги беспилотника. Кадры из российского региона опубликовал Telegram-канал Shot.

О взрыве беспилотного летательного аппарата ранее сообщал губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, гражданские и социальные объекты в городе повреждений не получили, а также никто не пострадал.

Фото: Telegram-канал SHOT

На выложенных снимках видны следы обшивки беспилотного летательного аппарата, элементы электроники и провода. Кроме того, на кадрах можно заметить след от топлива на снегу — Shot утверждает, что дрон получил повреждения при пролете над верхушками деревьев, загорелся и еще какое-то время летел над лесопосадкой, горя и теряя топливо.

По версии издания, взорвавшийся над Калугой беспилотник — советский Ту-141 «Стриж».

Это не первый дрон, который оказывался на территории Калужской области. Так 7 октября 2022 года сообщалось, что на военном аэродроме в Калужской области взорвался БПЛА. По словам губернатора, беспилотник упал на аэродроме Шайковка.

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Марк Леонов
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